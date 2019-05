PSG : Neres, Allan, Herrera... Paris s'excite au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le mercato approche et du côté de Paris, on cherche évidemment à avancer le plus rapidement sur certains dossiers chauds. La priorité d’Antero Henrique est bien-sûr de boucler quelques renforts au milieu de terrain, secteur de jeu dans lequel le PSG a été en difficulté cette saison. Ainsi, le dossier Ander Herrera avance vite et bien puisque selon les informations de Paris-United, un accord a bien été trouvé et l’Espagnol sera la première recrue du mercato estival.

« La piste la plus avancée pour un deuxième milieu est Doni Van de Beek à ce jour » indique par ailleurs le média pro-PSG, toujours très bien informé. Également au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain piste Allan de Naples. Mais « Carlo Ancelotti ne veut pas entendre parler d’un départ. Son président lui, n’est pas fermé, si le PSG paye le prix demandé. Mais Naples n’a pas besoin de vendre ». Aux autres postes, David Neres et David De Gea sont pistés par le PSG, respectivement en attaque et pour occuper le rôle de gardien de but. Des pistes sexy, qui devraient plaire aux supporters. Reste à voir ce qui sera faisable d’un point de vue financier…