PSG : Ndombele répond à l'appel du pied XXL de Mbappé

Dans : PSG.

Lors d'une interview accordée à Téléfoot, Tanguy Ndombele est revenu sur un éventuel futur au Paris Saint-Germain.

Après une saison 2018-2019 incroyable avec l'Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombele avait rejoint Tottenham contre 62 millions d'euros. Performant sous Mauricio Pochettino, le milieu de terrain a vite déchanté à l'arrivée de José Mourinho. Après quelques semaines de guerre avec son coach, et une franche discussion avec Daniel Levy, l'ancien lyonnais est désormais un titulaire indiscutable du club londonien. Cette saison, il a été titularisé à 15 reprises en Premier League. Si tout se passe bien du côté des Spurs, Ndombele aurait également pu rejoindre un autre club à son départ de l'OL. En effet, à l'époque, le Paris Saint-Germain était intéressé par le profil du joueur. Lors d'une interview accordée à Telefoot, l'international français a été invité à réagir à un message de Kylian Mbappé, lui disant qu'il aurait aimé le voir porter le maillot du PSG.

« Je suis un garçon de la région parisienne. Porter le maillot de Paris un jour pourquoi pas. Après aujourd’hui je suis à Tottenham, et ça se passe bien. Oui, j'ai parlé avec Kylian d'une possible venue au PSG. 2, 3 années de suite on en a discuté. Ça ne s’est pas fait et aujourd’hui à Tottenham ça se passe bien, mais pourquoi pas plus tard » a répondu très sincèrement le joueur des Spurs. Malgré ces déclarations, le joueur de 24 ans semble plus épanoui que jamais en Premier League, et on imagine mal un retour en Ligue 1 à court terme. Auteur d'une excellente saison avec Tottenham, Ndombele a désormais un objectif clair : l'Euro en fin de saison, lui qui compte 6 sélections avec les Bleus.