PSG : Ndombele à l’OL, Pochettino tente de faire bonne figure

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Alors que Tanguy Ndombele, la priorité du PSG durant ce marché des transferts, va retourner à Lyon, Mauricio Pochettino s'est montré pessimiste pour la suite du mercato.

Le marché des transferts du club de la capitale française aurait pu partir dans tous les sens en cette fin janvier. Mais il n’en sera probablement rien, puisqu’à part les prêts de Rafinha à la Real Sociedad et de Sergio Rico à Majorque, le PSG ne devrait pas enregistrer de mouvement majeur avant la fermeture du mercato, sauf retournement de situation. C’est en tout cas ce qu’a déclaré Mauricio Pochettino ce dimanche. « Je n'attends rien pour le dernier jour. La situation est assez claire. Le club a fait un grand effort l'été dernier pour avoir un effectif équilibré et compétitif dans toutes les compétitions. Je suis très satisfait avec ce que j'ai », a expliqué l’entraîneur de Paris lors de sa conférence de presse avant le huitième de finale de Coupe de France face à Nice, qui se jouera lundi soir.

Malgré ce discours, Pochettino a pourtant tout fait pour avoir une belle recrue cet hiver. En effet, pour renforcer son entrejeu, l’ancien manager de Tottenham a fait son maximum pour attirer Tanguy Ndombele. Mais faute d’avoir vendu des joueurs comme Kurzawa ou Dina-Ebimbe, le PSG n’a pas pu s’aligner sur les demandes des Spurs. Et c’est donc du côté de l’Olympique Lyonnais, son ancien club, que Ndombele va finir la saison. Selon les dernières informations, Lyon va effectivement payer 3 ME et prendre en charge la moitié du salaire de l'international français, soit 300 000 euros par mois. De quoi dégoûter un peu le PSG, qui négociait à des tarifs plus élevés… Mais quoi qu’il en soit, sauf dossier de dernière minute, le mercato du PSG est donc terminé, et Pochettino devra finir la saison, en visant notamment la Ligue des Champions, avec son effectif actuel.