PSG : Navas craque pour Neymar l'extra-terrestre

Arrivé l'été dernier au Paris Saint-Germain, Keylor Navas ne masque pas son plaisir d'évoluer derrière des joueurs tels que Neymar, Mbappé, Di Maria et Icardi. Mais le Brésilien le sidère.

En quête d’un gardien d’expérience, le Paris Saint-Germain a fait une bonne pioche en faisant venir Keylor Navas du Real Madrid. D’un calme et d’une sérénité absolue, le portier international costaricien a apporté ce qu’il manquait souvent au PSG à l’heure des grands rendez-vous. Invité ce dimanche de Téléfoot, Keylor Navas a reconnu qu’il avait un plaisir monstre à être le gardien de but numéro 1 du club de la capitale. Et même s’il a déjà évolué avec des stars, et notamment Cristiano Ronaldo, le fait d’avoir comme coéquipiers des joueurs tels que Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria ou bien encore Mauro Icardi était un vrai bonheur au quotidien.

« Ce sont des joueurs qui ont un niveau incroyable, et c’est un privilège pour moi que de jouer avec eux. On se sent plus tranquille, et on leur fait confiance. On sait qu’ils feront du grand travail, a confié Keylor Navas, avant de parler plus précisément de Neymar. Neymar est un joueur d’un autre niveau, d’un autre monde. On est très content de l’avoir au PSG, car ça nous aide beaucoup, ça nous rend plus fort et on sait qu’il est déterminé. » Il faut désormais attendre les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Dortmund afin de savoir si le Paris de Navas et Neymar a réellement changé, ou si tout cela n'est finalement qu'un rêve.