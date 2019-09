PSG : Navas à Paris, à Madrid il en pleure encore

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Cela a été l'un des beaux coups de la toute fin de mercato du Paris Saint-Germain, Keylor Navas a quitté le Real Madrid, tandis qu'Alphonse Aréola faisait lui le chemin inverse. Mais Zinedine Zidane ne l'avait pas masqué quelques jours avant, il comptait tout de même sur le gardien de but costaricien, un avis qui s'est heurté à la réalité du marché des transferts et des conditions contractuelles de Navas. Mais ce dimanche, dans les colonnes d'El Pais, Jorge Valdano, ancien joueur puis entraîneur et enfin directeur sportif du Real Madrid, club qu'il a quitté à la demande de José Moutinho, alors manager des Merengue, explique que cette décision de laisser partir Keylor Navas pour le PSG montre bien que les supporters ne sont plus du tout écoutés par les dirigeants, que ce soit à Madrid ou ailleurs.

« Le dernier mercato a refroidi les relations entre les supporters et les clubs car les dirigeants ont vendu ou ont essayé de vendre des joueurs qui avaient fait leurs preuves. Keylor Navas s’est rendu à Paris sous les applaudissements des responsables de Madrid et le Barça a tenté de vendre Rakitic contre l’avis général. Les joueurs ont également besoin d’un lien affectif avec le club qui les paye. Comment vont faire Rakitic au Barça, Bale à Madrid ou Correa à l’Atlético après avoir été poussés vers la sortie au mercato ? », a fait remarquer, à juste titre, Jorge Valdano. Le Paris Saint-Germain est en tout cas très heureux d'avoir récupéré Keylor Navas...