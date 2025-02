PSG ‍: Nasser Al-Khelaïfi promet plus que de l'argent à Rodrygo

Dans : PSG.

Par Antonin Courchay

Le Paris Saint-Germain a coché le nom de Rodrygo pour cet été, et le président Nasser Al-Khelaïfi a des arguments pour le faire venir du Real Madrid.

Avec le départ de Kylian Mbappé l’été dernier, le Paris Saint-Germain a perdu une star qui rayonnait au niveau international. Malgré le nouveau look à l’effectif apporté par la direction, avec la confiance adressée aux jeunes et un collectif soudé, le PSG ne perd pas de vue une opportunité de recruter un joueur de calibre mondial pour le prochain mercato. Dans cette optique, le leader de Ligue 1 cible Rodrygo (24 ans), l’attaquant du Real Madrid, comme l’a rapporté RMC récemment.

L’argument de Nasser Al-Khelaïfi pour l’attirer

Pour autant, la mission du PSG ne sera pas simple pour attirer l’international brésilien (31 sélections, 7 buts) dans ses filets, car le Real Madrid n’est pas vendeur pour le moment, précise Don Balon, et la clause de Rodrygo est de 1 milliard d’euros. Le média espagnol ajoute cependant que l’argument principal du président parisien Nasser Al-Khelaïfi est le fait qu’il veut en faire la star du club de la capitale, ce qu’il n’est pas aux côtés de Vinicius et Mbappé à Madrid. La polyvalence de Rodrygo et sa capacité à être décisif dans les grands rendez-vous, notamment en Ligue des Champions, sont des atouts non négligeables pour Nasser Al-Khelaïfi et l’entraîneur du PSG Luis Enrique, amoureux de l’attaquant du Real Madrid. Le coach espagnol estime qu’il pourrait faire grandir le Brésilien, toujours selon Don Balon.

Si Rodrygo demande à partir du club espagnol, les cartes seraient redistribuées et un transfert pourrait être envisagé pour Florentino Perez, président du Real Madrid. Pour cela, le PSG devra proposer une offre difficile à refuser, même pour un club comme le Real Madrid. Avec 12 buts inscrits et huit passes décisives en 30 rencontres toutes compétitions confondues, Rodrygo reste un élément majeur de la Casa Blanca.