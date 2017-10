PSG : Nasser Al-Khelaifi joue son clasico judiciaire en Suisse !

Dans : PSG, Ligue 1.

C'est à sa demande que Nasser Al-Khelaifi sera entendu ce mercredi matin à Berne par le procureur fédéral suisse en charge d'enquêter sur une éventuelle corruption au sein de la FIFA pour l'acquisition par BeInSports des droits TV du Mondial 2026 et de celui de 2030 pour la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord. Un rendez-vous forcément très important pour le dirigeant qatari des chaînes sportives , par ailleurs président du Paris Saint-Germain.

Pour se défendre de ces accusations, Nasser Al-Khelaifi sera assiste de Maître Francis Szpiner, un ténor du barreau, et de deux avocats suisses spécialisés dans le droit des affaires. L'audition devrait durer plusieurs heures, et rien n'indique pour l'instant qu'une communication officielle sera faite, que ce soit par la justice suisse ou par le clan Al-Khelaifi. La seule certitude à cette heure et que ce dossier pourrait s'éterniser pendant des mois, Le Parisien parlant même d'une possibilité que cela dure....plusieurs années. On est bien loin des 90 minutes d'un match de football. Mais quoi qu'il en soit, Nasser Al-Khelaifi est bien conscient que ce premier rendez-vous donnera le ton d'une partie qui n'est pas gagnée d'avance pour lui, loin de là même.