PSG ‍: Al-Khelaifi dévoile la nouvelle star parisienne

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Dans un long entretien accordé à la presse allemande, Nasser al-Khelaïfi évoque le changement de politique au PSG où l'on est passé de Messi, Neymar et Mbappé à une vraie équipe.

Cette saison, le Paris Saint-Germain montre match après match qu’il n’a jamais été aussi fort de toute l’ère qatarie. Avec 54 buts inscrits lors des 16 matchs de l’année 2025, les hommes de Luis Enrique marquent en moyenne 3.3 buts par rencontre. Un total délirant qui les place parmi les meilleures équipes de la saison. Tous les clubs qui passent par le même chemin que le PSG se font terrasser, à l’image du Stade Brestois qui a pris 10-0 au score cumulé lors des play-offs de la Ligue des champions.

En amont de la double confrontation face à Liverpool pour la suite de la compétition, Nasser al-Khelaïfi a donné une interview à la presse allemande dans laquelle il fait savoir que son club ne fait pas une fixation absolue sur une victoire en Ligue des champions cette saison, même s'il l'estime possible. Et le dirigeant qatari en profite pour identifier la nouvelle star du club.

Nasser al-Khelaïfi heureux de son club

Arsenal s'attaque au PSG et au Barça pour être champion https://t.co/IAtVSynUE7 — Foot01.com (@Foot01_com) March 2, 2025

« La nouvelle étoile du Paris Saint-Germain, c’est l’équipe, et je suis très fier de la manière dont nous avons transformé la philosophie de notre club en si peu de temps. L’esprit d’équipe est ce qui compte le plus pour moi. Nous avons le meilleur entraîneur du monde en la personne de Luis Enrique et les meilleurs joueurs du monde cette année. Ils ont en moyenne 19 ou 20 ans. Liverpool est fantastique cette saison. On s’attendait à ce que nous soyons éliminés après avoir récolté seulement quatre points lors de nos trois premiers matches de la phase de ligue. Mais ensuite, notre équipe jeune, talentueuse et repensée a su se ressaisir, renforcer sa cohésion et se battre avec détermination », a exprimé avec joie le président du Paris Saint-Germain à Bild et Welt am Sonntag. Il faut dire qu’il y a de quoi être fier quand on voit le niveau de jeu parisien depuis le début de l’année 2025.