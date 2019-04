PSG-Nantes : Un journaliste de Canal+ accuse gravement l'arbitre !

Dans : PSG, FC Nantes, Coupe de France, Coupe.

L'arbitrage de François Letexier à l'occasion de la demi-finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes, mercredi soir, a fait couler de l'encre, et provoqué quelques remarques assassines du côté des Canaris. Mais c'est d'un journaliste de Canal+ qu'est venu l'attaque la plus brutale à l'encontre de l'arbitre français. Car pour Ludovic Duchesne, il s'est clairement passé des choses étranges et inadmissibles sur la pelouse du Parc des Princes.

Via Twitter, Ludovic Duchesne a dit sa façon de penser, sans langue de bois, et ce n'est pas du tout courtois à l'encontre de François Letexier. « Je ne veux pas parler de match truqué ou arrangé, mais de mémoire, je n’avais pas vu un tel arbitrage à charge sur toute la durée d’un match depuis très longtemps. C’était une parodie de football. Mission accomplie donc Paris est en finale », a lancé le journaliste de la chaîne cryptée, visiblement convaincu que tout devait permettre au PSG d'aller en finale de cette Coupe de France. Une accusation forcément sujette à caution de la part de Ludovic Duchesne, qui n'a aucun élément concret pour appuyer sa thèse. Du moins pour l'instant.