PSG : Nainggolan, l'idée folle du PSG pour sauver son mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Désespérément à la recherche d’un milieu défensif au mercato, le Paris Saint-Germain multiplie les prises de contact en ce mois de janvier.

Il faut dire qu’il ne sera pas simple de satisfaire Thomas Tuchel avec une enveloppe ne dépassant pas les 30 ME. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique se décarcassent. Et selon les informations obtenues par Paris-United, deux nouveaux noms circulent du côté de la capitale française : ceux de Carlos Soler (FC Valence) et de Radja Nainggolan (Inter Milan). Deux dossiers validés par Thomas Tuchel, mais très compliqués à finaliser…

« Le PSG est en discussion avec Carlos Soler (Valence) depuis octobre. Des réunions ont déjà eu lieues avec ses représentants. Le Barca et Manchester City également sur le coup. Profil validé par Tuchel. Le dossier n'est pas mené par Antero Henrique. L’entourage de Radja Nainggolan (Inter Milan) a également été rencontré. À l'heure actuelle, peu de chance que l'un des deux dossiers aboutisse » explique, pessimiste, le média pro-PSG. Pour rappel, le Paris Saint-Germain a également avancé ses pions dans le dossier Thiago Mendes, le prix réclamé par Watford et Everton pour Doucouré et Gueye étant bien trop élevé aux yeux de l’état-major francilien.