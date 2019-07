PSG : Nabil Djellit valide ce gros coup mercato de Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Idrissa Gana Gueye au Paris Saint-Germain, ça chauffe. Ce week-end, l’ensemble des médias français et britanniques s’accorde à dire que l’international sénégalais, auteur d’une belle CAN, s’est considérablement rapproché de la capitale française pour une somme comprise entre 30 et 40 ME. Avec l’ancien milieu défensif de Lille, Paris va-t-il enfin trouver son bonheur à ce poste ? Pour Nabil Djellit, c’est un grand oui. Et sans aucune hésitation…

« C’est un super joueur. Il mérite mieux qu’Everton depuis très longtemps. Sauf que les clubs anglais sont tellement riches qu’ils ne veulent pas vendre aux copains. Il a un profil différent. Il est capable de se projeter. On l’a vu lors de la CAN. Pour lui avoir parlé, c’est un garçon intelligent, structuré, c’est un leader positif. Pour moi, tous les voyants sont au vert. Maintenant si certains préfèrent faire du bling-bling… en tout cas, ce n’est pas avec onze joueurs bling-bling que tu gagnes la Ligue des Champions » a indiqué le spécialiste du mercato sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe. Reste désormais à voir si Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo parviendront à boucler ce deal, comme cela est pressenti ces dernières heures.