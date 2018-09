PSG : N'Golo Kanté, Neymar l'exige à Paris où ça va barder !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Plus que jamais ambitieux en cette nouvelle saison 2018-2019, Neymar a déjà fixé un gros ultimatum à sa direction avant le prochain mercato estival.

En 2017, Neymar a quitté le Barça et ses stars pour devenir le meilleur joueur au monde. Mais après une première saison, sans Ligue des Champions puis sans Coupe du Monde avec le Brésil, l'attaquant de 26 ans est encore loin d'avoir rempli son objectif. Alors que Kylian Mbappé lui fait de plus en plus d'ombre à Paris, le Ney ne veut plus perdre de temps. L'Auriverde sait donc que cet exercice sera capital pour la suite de sa carrière, au cours de laquelle il veut dépasser Messi et Cristiano Ronaldo. Mais alors que certains Français, comme Griezmann ou Varane, semblent mieux placé que lui dans la course au Ballon d'Or, Neymar souhaite faire venir un champion du monde à Paris.

En effet, selon Don Balon, « Neymar a demandé au PSG de conclure le transfert de N'Golo Kanté, en janvier ou en juin ». Sans cette arrivée majeure dans l'entrejeu, le Brésilien se poserait des questions sur son avenir à Paris. Auteur d'un mercato estival frileux, à cause notamment du fair-play financier de l'UEFA, Paris inquiète Neymar, qui, avec cette demande au mercato, veut voir si la direction francilienne est prête à tout pour obtenir la Champions League. Nasser Al-Khelaïfi est donc prévenu, surtout que le Real Madrid de Florentino Pérez reste à l'affût dans le dossier Neymar...