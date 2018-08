PSG : N'Golo Kanté au PSG, c'est juste impossible... en 2018

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Le Paris Saint-Germain ne l'a pas réellement caché, son désir est très grand de faire venir N'Golo Kanté de Chelsea lors de ce mercato. Et ce souhait existait déjà avant même que la France ne gagne la Coupe du Monde en Russie. Oui, mais voilà, à ce stade du mercato ce dossier semble très très compliqué à mener à son terme, et cela même si des proches du milieu de terrain de Chelsea et des Bleus sont favorables à sa venue au PSG.

Premier écueil, le souhait de N'Golo Kanté de rester en Premier League, l'ancien caennais s'éclatant en Angleterre et n'étant pas si tenté que cela de revenir en Ligue 1. Autre grosse difficulté pour le Paris SG, convaincre Chelsea de lâcher son champion du monde alors que ce dernier a encore trois ans de contrat avec le club londonien. Car pour l'instant, on parle surtout d'une énorme revalorisation salariale pour Kanté.

Enfin, le Paris Saint-Germain doit encore être prudent avec les règles du fair-play financier, d'autant que certains départs attendus ne se concrétisent pas. « Son prix 100 M€ environ, n’aurait pas sonné comme une fin de non-recevoir pour Paris. Sauf que les contraintes du fair-play financier, qui l’obligent déjà à trouver un peu plus de 100 ME cette saison avant même d’avoir recruté pour finir à l’équilibre au 30 juin prochain, limitent son champ d’action. Toute acquisition avec transfert devra être compensée par une vente. Dans le cas d’un achat à 100 ME pour un joueur signant cinq ans, cela signifierait que la direction parisienne doit trouver 20 ME pour amortir cette acquisition », explique L'Equipe. Autrement dit, les supporters du Paris Saint-Germain n'auront probablement pas l'occasion de voir N'Golo Kanté sous le maillot de leur club préféré cette saison.