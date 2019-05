PSG : MU fait une offre indécente à Adrien Rabiot !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

La gestion du mercato d’été sera crucial à Manchester United, où les bons résultats de l’hiver ne sont plus qu’un lointain souvenir.

En effet, l’équipe d’Ole Gunnar Solskajer traverse une période très difficile, et l’effectif sera ainsi régénéré cet été. De nombreux départs sont attendus, mais devront être compensés. Au milieu de terrain, on parle beaucoup d’un transfert de Paul Pogba vers la Juventus Turin ou le Real Madrid. Et pour le remplacer, Manchester United regarde du côté de la Ligue 1. Et plus précisément vers le Paris Saint-Germain…

Manchester United veut Rabiot... et Pépé

En effet, le Daily Mirror affirme que Manchester United est très intéressé par le profil d’Adrien Rabiot, qui présente de surcroît l’avantage d’être libre de tout contrat. Club extrêmement riche, MU est prêt à faire sauter la banque et à offrir un chèque de 11,5 ME de prime à la signature au Parisien, en plus d’un salaire annuel atteignant les 10 ME. Une proposition qui ne manquera pas de faire réfléchir le joueur banni par Nasser Al-Khelaïfi à Paris depuis plusieurs semaines. Par ailleurs, on apprend que Manchester United vise également Nicolas Pépé, l’une des cibles prioritaires de Paris en attaque. Le journal anglais estime la valeur de l’international ivoirien à 52 ME. Mais à n’en pas douter, c’est à un tarif plus élevé que se négociera le départ du buteur de Lille…