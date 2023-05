Mourinho et après Motta, le PSG n'a plus le choix

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain se cherche un entraîneur pour succéder à Christophe Galtier. Les noms de José Mourinho et Thiago Motta reviennent régulièrement, mais Nasser Al-Khelaifi va devoir faire son choix.

Leonardo n’est plus le directeur sportif du Paris Saint-Germain, mais c’est visiblement en Italie que les dirigeants du club français veulent aller chercher leur prochain entraîneur. L’ère Galtier devant s’arrêter au soir de la 38e journée de Ligue 1, le PSG va une nouvelle fois changer de coach. L’hypothèse Zinedine Zidane étant désormais à oublier, deux entraîneurs de Serie A sont désormais quotidiennement évoqués. Le premier est une star de la profession et il a ramené l’AS Rome sur la scène européenne, il s’agit de José Mourinho. L’autre est un ancien du PSG, dorénavant sur le banc de Bologne, c’est Thiago Motta. Outre cet intérêt des champions de France, ils ont aussi pour point commun d’avoir encore un an de contrat. Mais cela ne changera rien pour Paris, qui doit choisir rapidement. Et ne pas se planter.

Mourinho fait le ménage pour Motta au PSG

Notre avis sur Mourinho ou Motta au PSG ⁦@parisunited6⁩

Et vous ? pic.twitter.com/gOa1WcxTjO — Yacine hamened (@yacine1607) May 12, 2023

Membre du collectif Paris United, Yacine Hamened n'a, lui, aucune hésitation. « Sur l’histoire Mourinho ou Motta, pour moi ce n’est pas ça le véritable choix. Le chemin idéal, c'est Mourinho puis, après, Motta. Franchement, Motta si on le prend dans la situation actuelle du PSG, on va le tuer parce qu’aujourd’hui le vestiaire est ingérable. La politique du club, son organigramme, c’est trop compliqué. Il n’y a pas de véritable hiérarchie et quand tu manques d’expérience et que tu te retrouves à aller au feu comme cela, c'est vraiment ingérable. Thiago Motta il faut se le garder de côté parce qu’il aime le club, il a l’air d’avoir beaucoup d’idées. Mais malgré tout, on voit qu’il est passé par des clubs où cela n’a pas duré longtemps, car ce n’est pas facile de mettre en place ses idées. Qu’on lui dise d’attendre deux ans et pendant ce temps-là on prend Mourinho. Lui, il construit le premier Chelsea, il relance le Real Madrid, qui restait sur 4 ou 5 éliminations de suite lors des huitièmes de finale de Ligue des champions », rappelle celui qui est aussi chroniqueur pour le Club des 5.