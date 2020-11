PSG : Mourinho lui fait la misère, Paris va retenter sa chance

Dans : PSG.

Peu épargné par les blessures depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain pourrait de nouveau étoffer son groupe cet hiver. Notamment avec une piste étudiée à la fin du dernier mercato.

Mécontent de son effectif en tout début d’exercice, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel a obtenu ce qu’il souhaitait. Son directeur sportif Leonardo a en effet élargi son groupe avec les arrivées de Danilo Pereira, Moise Kean et Rafinha, en plus de celle d’Alessandro Florenzi. En temps normal, ces renforts auraient peut-être suffi au technicien pour disputer toutes les compétitions au programme. Mais durant cette saison si particulière, le calendrier surchargé, les nombreuses blessures et les cas de Covid-19 réduisent sa marge de manœuvre. Il ne serait donc pas si étonnant de voir le club de la capitale attirer une ou plusieurs recrues cet hiver.

La preuve, on apprend via le site de Todofichajes que le champion de France reste attentif à la situation de Dele Alli. Rappelons que le Paris Saint-Germain s’était intéressé au milieu offensif de Tottenham à la fin du récent mercato, lorsqu’il était écarté par le manager José Mourinho. Quelques semaines plus tard, rien n’a changé pour l’international anglais toujours absent des plans du Portugais, et forcément agacé par sa mise à l’écart. C’est pourquoi les Parisiens envisageraient de revenir à la charge. A noter que les Spurs seraient prêts à le lâcher pour 50 millions d’euros. Le montant est sûrement trop élevé pour la direction francilienne, qui devrait plutôt tenter d’obtenir un prêt.