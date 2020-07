PSG : Monaco tente de refourguer un indésirable à Leonardo

Dans : PSG.

Pour compenser le départ de Thomas Meunier, le Paris Saint-Germain va sûrement recruter au moins un latéral droit cet été. Du coup, le directeur sportif Leonardo reçoit des candidatures, dont une en provenance de Monaco.

Contraint de renforcer toutes ses lignes, le Paris Saint-Germain fera sans doute passer le secteur défensif en priorité. Les départs en fin de contrat de Thiago Silva et de Tanguy Kouassi obligent le club francilien à recruter un défenseur central. Tout comme celui de Thomas Meunier incite la direction à s’offrir un voire deux latéraux droits, les alternatives Thilo Kehrer et Colin Dagba n’ayant pas totalement convaincu l’entraîneur Thomas Tuchel. Le champion de France a donc coché plusieurs noms comme ceux d’Adam Marusic, Timothy Castagne ou encore Hamari Traoré. Et pendant ce temps-là, Leonardo reçoit aussi des propositions de joueurs à la recherche d’un club.

C’est notamment le cas de Djibril Sidibé (27 ans) qui, selon les informations de Foot Mercato, aurait été suggéré au Paris Saint-Germain. Rappelons que le latéral droit lié à Monaco jusqu’en 2022, enfin épargné par les blessures, sort d’un prêt plutôt réussi à Everton. Il n’empêche que le club de la Principauté souhaite toujours s’en séparer, si possible dans le cadre d’un transfert à environ 15 millions d’euros. Le montant est évidemment accessible pour les Parisiens. Reste à savoir si leur directeur sportif sera intéressé. Rien n’est moins sûr puisque les deux parties n’ont entamé aucune discussion pour le moment.