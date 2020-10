PSG : Moise Kean positif au Covid19 ?

Dans : PSG.

Selon un insider, qui avait dévoilé il y a deux jours un contact entre le PSG et Moise Kean, ce dernier a été testé positif au Covid19.

Il y a 48 heures, alors que personne n'évoquait la possible venue de Moise Kean au Paris Saint-Germain sous forme de prêt, le compte Twitter @Fourth Official avait révélé l'intérêt du PSG pour le jeune international italien d'Everton. Et ce dimanche, alors que le club de la capitale semble avoir finalisé un accord pour la venue de Moise Kean, le même média annonce que l'attaquant de 20 ans a été contrôlé positif au Covid19. Absent du groupe de Carlo Ancelotti pour la réception et la victoire samedi face à Brighton, Moise Kean aurait été prié de ne pas se déplacer. Mais cela ne remet pas en cause sa venue au Paris Saint-Germain précise Fourth Official.