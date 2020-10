PSG : Moise Kean ferme la bouche de Tuchel, Paris a son 9 !

Dans : PSG.

Auteur d'un doublé samedi soir contre Dijon, et d'une prestation d'ensemble remarquable, Moïse Kean a répondu à l'entraîneur du Paris Saint-Germain.

A la veille de la réception de Dijon au Parc des Princes, Thomas Tuchel avait répondu à une question sur la présence d’un pur buteur dans son groupe et l’Allemand avait vivement réagi : « Si on n’a pas de numéro 9 dans son équipe, et bien on joue sans numéro 9. C’est une question ridicule. Vérifiez et regardez qui est disponible. » Une réaction assez brutale qui démontre que l’entraîneur du Paris Saint-Germain est clairement sur les nerfs depuis le début de la saison. Et les faits lui ont donné tort, puisque Moise Kean, titularisé face au dernier de Ligue 1 a eu vite fait de montrer qu’il était un finisseur talentueux, signant un doublé en 23 minutes. De quoi forcément donner un peu tort tout de même à un Thomas Tuchel sur ce sujet du numéro 9. D’ailleurs Moise Kean a préféré s’amuser de tout cela lorsqu’il a été interrogé après la rencontre face au DFCO.

Buteur estampillé numéro 9 ou pas, l’attaquant italien est là pour planter. « Quel est mon poste ? C’est de marquer des buts. Je suis prêt à jouer partout et le coach peut me mettre à gauche, à droite, au milieu, je donne mon meilleur pour le PSG », a répondu, avec un grand sourire, Moise Kean après la rencontre, laissant le soin à Thomas Tuchel de disserter sur le positionnement de ses joueurs et la qualité de son effectif au Paris Saint-Germain. On connait bien des équipes, et pas seulement en Ligue 1, qui rêvent d'avoir le même problème que l'entraîneur allemand, notamment sur le plan offensif.