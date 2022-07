PSG : Michut défie Campos, première embrouille à Paris

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025, Edouard Michut ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Très peu utilisé par Mauricio Pochettino la saison dernière, Edouard Michut le sera-t-il davantage sous les ordres de Christophe Galtier ? Luis Campos avait prévu de répondre en partie à cette question lors d’un entretien avec le joueur mercredi au Camp des Loges. Mais selon les informations de RMC, le milieu de terrain parisien de 19 ans ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le nouveau conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi au PSG. La preuve qu’un départ est imminent ? Son agent Philippe Lamboley a tenu à calmer le jeu. « Edouard Michut est très attaché au Paris Saint-Germain. Luis Campos connaît les raisons de sa non venue, je n’ai rien de plus à dire » a lancé le représentant d’Edouard Michut, dont l’avenir dans la capitale reste néanmoins très incertain au vu de la concurrence à laquelle il sera confronté à son poste au PSG la saison prochaine.

Et pour cause, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain risque d’être très fourni la saison prochaine. Dans ce secteur de jeu, le club de la capitale a d’ores et déjà annoncé la signature de Vitinha en provenance du FC Porto pour la coquette somme de 40 millions d’euros. Luis Campos ne compte pas s’arrêter en si bon chemin dans la mesure où l’ex-homme fort du LOSC vise également Renato Sanches, dont l’avenir devrait s’écrire au PSG ou à l’AC Milan dans les jours à venir. Dans le sens des départs, le milieu de terrain devrait également occuper Luis Campos au mercato. Leandro Paredes, Idrissa Gueye et Ander Hererra ne sont plus vraiment désirés. Quant aux jeunes comme Edouard Michut ou Dina-Ebimbe, vont-ils connaitre le même sort que Xavi Simons, en fin de contrat et qui a filé au PSV Eindhoven ? En ce qui concerne Edouard Michut, le joueur et son entourage en sauront plus après le rendez-vous avec Luis Campos, si le Portugais prend la peine d’en reprogrammer un après s’être fait poser un lapin.