PSG : Messi vs Cristiano Ronaldo, l'Arabie Saoudite annonce une suite !

Après 20 années de règne sur le vieux continent, Cristiano Ronaldo a pris la décision de quitter l'Europe pour s'engager en Arabie saoudite, à Al-Nassr. Messi perd donc son plus grand rival, mais peut-être seulement temporairement puisqu'une improbable rumeur continue d'envoyer La Pulga dans le championnat saoudien.

À l'occasion d'un match amical entre le PSG et les meilleurs joueurs du championnat saoudien, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont probablement disputé leur dernier affrontement l'un contre l'autre. Un jubilé où le Portugais a inscrit un doublé contre un but pour le septuple ballon d'or. Ce match a probablement ravivé des souvenirs à celles et ceux qui ont suivi le championnat espagnol entre 2009 et 2018. Période où le Real Madrid de CR7 et le Barça de Messi se livraient des batailles dantesques. Désormais joueur du PSG, Messi se questionne encore sur son avenir. En fin de contrat en juin prochain avec le club de la capitale, le joueur de 35 ans a l'opportunité de prolonger avec Paris. Les dernières rumeurs laissent entendre la possibilité que le natif de Rosario quitte le PSG à la fin de la saison. Le championnat saoudien rêve d'attirer Messi dans le golfe Persique pour relancer la rivalité entre les deux monuments du football.

L'Arabie saoudite veut reformer la rivalité Messi - CR7

Le secrétaire général de la Fédération saoudienne de football s'est exprimé dans un entretien pour le journal Marca sur le rayonnement du championnat national et d'une possible arrivée de Lionel Messi en Arabie saoudite. « Pour le moment, nous ne savons rien d'une éventuelle arrivée de Lionel Messi, bien que je ne cache pas cela, en tant que Fédération saoudienne, nous aimerions l'avoir un jour dans la ligue nationale. L'idée de la Fédération est toujours d'améliorer notre football, et bien sûr, nous aimerions revoir Cristiano et Messi dans la même ligue, mais la vérité est que nous ne savons rien maintenant » a déclaré Ibrahim Alkassim au sujet des rumeurs qui envoient le champion du monde rejoindre son éternel rival. Difficile en effet de parler d'un joueur sous contrat avec le PSG, et qui a lui de grandes ambitions et un club actuel qui veut absolument le conserver. Ce qui n'était pas le cas de Cristiano Ronaldo à la fin de son engagement avec Manchester United.

Un petit championnat, un gros salaire

Les clubs d'Al-Ittihad et d'Al-Hilal ont exprimé leur intérêt auprès des représentants de Lionel Messi pour tenter de le convaincre de terminer sa carrière en Arabie saoudite. Les conditions financières ne devraient pas être compliquées à obtenir pour les clubs saoudiens qui ont les moyens nécessaires pour offrir des salaires faramineux. En signant à Al-Nassr en décembre, Cristiano Ronaldo est devenu le sportif le mieux payé de l'histoire avec 200 millions d'euros de salaire par an. Reste à savoir si Messi est motivé à l'idée de rejoindre un championnat de seconde zone, mais de s'offrir un dernier duel de haut vol avec Cristiano Ronaldo au passage.