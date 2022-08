PSG : Messi trop fort, le prix des places va augmenter

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La prestation du PSG a enchanté tout le monde samedi soir à Clermont. En particulier, le match de Lionel Messi auteur d'un but magistral en fin de rencontre. L'entraîneur clermontois, Pascal Gastien, était admiratif mesurant la chance qui était la sienne d'avoir été présent.

Finies les déceptions de l'ère Pochettino, place au retour du beau jeu avec Christophe Galtier. Sur les deux dernières saisons, le PSG n'a pas toujours été séduisant en Ligue 1 face à de plus modestes adversaires. Samedi soir, pour la reprise du championnat, ce fut bien différent. Le club parisien a offert un récital sur la pelouse de Clermont. 5-0 avec de belles réalisations de ses stars Neymar et Lionel Messi. Point d'orgue de la soirée, le retourné de l'Argentin pour le cinquième but qui a fait lever tout un stade.

Gastien, premier fan de Lionel Messi

Au-delà du public auvergnat, les adversaires du PSG samedi soir devaient s'incliner face à une telle démonstration. C'est le cas de Pascal Gastien, l'entraîneur du Clermont Foot. Apôtre du beau jeu collectif, il a particulièrement apprécié le rendement de son prestigieux adversaire parisien. Si la claque subie fait mal, Gastien s'estime chanceux d'avoir été témoin d'un tel spectacle de la part du PSG et en particulier de Lionel Messi. Le septuple ballon d'or a fait le bonheur du technicien clermontois.

🔟 | That was perfect!



Lionel Messi v Clermont Foot:



👌 88 touches

⚽️ 2 goals

🎯 6 shots/4 on target

🅰️ 1 assist

🎁 2 big chances created

🔑 4 key passes

💨 5/7 successful dribbles

📈 10 SofaScore rating



A spectacular way to open the new league campaign! 👏👏#CF63PSG pic.twitter.com/pkPP1n2cwW — SofaScore (@SofaScoreINT) August 6, 2022

« C'est un talent... que voulez-vous que je vous dise... magnifique! On peut payer pour voir des joueurs comme ça ! Moi j'ai de la chance, je ne paie pas, je suis payé pour voir des joueurs comme ça. C'est extraordinaire ! Je n'ai pas à me plaindre », a t-il confié sur Messi en conférence de presse avant d'ajouter à propos du PSG : « Ils sont impressionnants. Je ne suis pas surpris, on les a vus dans les matchs amicaux et contre Nantes. S'ils continuent comme ça, je pense qu'ils ne sont pas loin d'atteindre leurs objectifs. [...] J'ai vu de très grands joueurs. C'est bien aussi pour les gens de l'Auvergne qui viennent nous voir, qu'il y ait en face de la qualité. Mais je pense qu'on a aussi des joueurs de qualité ». De l'admiration pour Messi, les autres clubs de L1 en auront peut-être mais ce sera sûrement mêlé à la crainte de subir une punition d'un septuple ballon d'or retrouvé.