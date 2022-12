PSG : Messi refuse un départ, il adore trop Paris

Dans : PSG.

Leo Messi réalise pour le moment une Coupe du monde de folie avec l'Argentine. La Pulga pourrait en plus de cela sceller prochainement un accord de prolongation de contrat avec le PSG.

Le PSG peut se frotter les mains. Le club de la capitale est désormais assuré qu'un de ses joueurs remportera la Coupe du monde. Que ce soit Achraf Hakimi (Maroc), Kylian Mbappé (France) ou encore Leo Messi (Argentine), la compétition restera en partie à Paris. La Pulga a d'ailleurs encore frappé ce mardi soir lors du succès clinquant de l'Argentine (3-0) face à la Croatie en demi-finale de la Coupe du monde. Le septuple Ballon d'Or va tenter d'aller chercher le premier Mondial de son histoire avant de terminer la saison au PSG. Et pour le moment, la tendance est à une prolongation de Messi avec les champions de France. C'est en tout cas ce qu'annonce la Cadena Ser ces dernières heures.

Leo Messi adore trop le PSG

👀 Què passarà amb el futur de Leo Messi ⁉️



🇫🇷 "A dia d'avui si heu d'apostar aposteu a que seguirà al PSG"



🔜 "Es veu amb capacitat per continuar competint al màxim nivell"



❌ "Amb el Barça no hi ha tracte, no hi ha negociació, no hi ha res"



📹 @SiqueRodriguez al #QTJ! 👇 pic.twitter.com/65vTcyGHSW — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) December 12, 2022

En effet, le média espagnol précise qu'il n'y a absolument rien entre le Barça et le clan de Leo Messi pour un retour en Catalogne. La MLS n'est aussi pas une option crédible pour le moment. C'est bien le PSG que priorise Leo Messi. La Cadena Ser affirme aussi que Leo Messi estime pouvoir encore évoluer au plus haut niveau et est prêt à reporter un départ aux États-Unis. Alors que l'adaptation était difficile après tant d'année à Barcelone, sa famille est désormais heureuse à Paris et il a de bonnes relations dans le vestiaire. Sauf retournement de situation, Leo Messi devrait donc continuer l'aventure avec le PSG après l'été 2023. Avant de retourner à Paris pour décider définitivement de son futur, l'ancien du Barça aura une finale de Coupe du monde à jouer. Nul doute que le résultat de cette dernière aura des répercussions importantes sur ses choix mais aussi son moral en cette seconde partie de saison. Surtout si Kylian Mbappé fait encore voler en éclats son rêve de sacre mondial.