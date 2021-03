PSG : Messi ou Cristiano Ronaldo, Aulas crie victoire !

Dans : PSG.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldol, l'avenir des deux stars du football est régulièrement lié au Paris Saint-Germain. Pour Jean-Michel Aulas, c'est une formidable nouvelle.

Le président de l’Olympique Lyonnais s’est régulièrement écharpé avec Nasser Al-Khelaifi concernent la puissance financière du Paris Saint-Germain, Jean-Michel Aulas estimant que le Qatar permettait un « dopage » comptable du PSG en lui donnant des moyens colossaux et impossibles à avoir pour un club comme l’OL. Cependant, le boss lyonnais reconnaît quand même que le club de la capitale apporte beaucoup à la reconnaissance du championnat de Ligue 1 en Europe, et que forcément cela profite à tout le monde, et notamment Lyon. Alors, quand l’Agence France Presse évoque avec lui la possibilité de voir Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo signer au Paris Saint-Germain lors du prochain marché des transferts, Jean-Michel Aulas n’est pas hors de lui.

CR7 et Messi au PSG, Lyon en profitera

L’idée de voir les stars du football signer à Paris et donc en Ligue 1 fait plaisir au patron de l’Olympique Lyonnais. « Si j’imagine Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo signer un jour au PSG ? Indubitablement, s'ils le veulent, ils ont la puissance financière. Aujourd'hui, le PSG a cette crédibilité et Leonardo a les réseaux qui permettent d'alimenter ce type d'espoir ou ce type de rêve. Après, rien ne dit que c'est quelque chose qu'ils souhaitent. Mais déjà le fait qu'on l'imagine possible, c'est déjà une grande victoire » s’enthousiasme Jean-Michel Aulas, conscient qu’avec Messi ou Ronaldo, en plus de Neymar et Mbappé, la Ligue 1 avec ce PSG-là deviendra un centre d’intérêt mondial, ce qui est bon pour l’Olympique Lyonnais sur le plan financier. Reste cependant que sportivement, avec une telle armada, le club de Nasser Al-Khelaifi sera encore plus dur à battre, même si on le constate cette saison, si le PSG est fort il n'est pas invincible.