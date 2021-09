PSG : Messi, Neymar, Mbappé, Bruges a un plan en béton

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, le PSG affrontera le FC Bruges dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Paris va débuter sa campagne de Ligue des Champions contre son adversaire le plus abordable de la poule, sachant que Leipzig et Manchester City seront ensuite au menu des coéquipiers de Lionel Messi. Sur le papier, le PSG doit disposer des Belges sans forcer mais sur le terrain, ce ne sera peut-être pas la même chanson. En tout cas, Bruges est bien décidé à faire le maximum pour contrarier les plans du Paris SG et de Mauricio Pochettino. En conférence de presse, Simon Mignolet a notamment évoqué le plan de bataille de son équipe pour freiner le Paris Saint-Germain et espérer un bon résultat. En toute logique, l’ex-gardien de Liverpool évoque la solidité défensive de son équipe, indispensable pour espérer un résultat contre Paris.

Mignolet évoque un « plan » pour contrarier le PSG

« On sait qu’ils ont dans leur effectif beaucoup de qualité individuelle, on sait que ce sera difficile de gagner, et de garder ma cage inviolée, mais je l’ai déjà dit, tu ne peux pas garder ta cage inviolée tout seul en tant que gardien. On a réfléchi à notre plan, on a travaillé cette semaine pour trouver une manière de défendre tous ensemble, et pas seulement de défendre, mais aussi de leur faire mal. On sait qu’ils ont les qualités pour faire la différence, mais on veut gagner ou faire un résultat contre n’importe quelle équipe. En plus nous avons les supporters derrière nous, j’espère que ce 12e homme nous aidera à la maison. C’est normal qu’on parle beaucoup du PSG, on va jouer contre les plus grandes stars au monde. Nous sommes humbles, nous savons contre qui nous jouons. La seule chose qu’on peut faire c’est donner notre meilleur et trouver un plan pour faire un résultat » a lancé le gardien du FC Bruges, convaincu que son équipe peut faire un résultat face au Paris Saint-Germain mercredi soir en Ligue des Champions.