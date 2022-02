PSG : Messi fracassé, Domenech attaque L’Equipe

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’Equipe a attribué une note très sévère à Lionel Messi avec un 3/10 impitoyable pour le match de la Pulga contre le Real Madrid mardi.

La note attribuée par le journal L’Equipe à Lionel Messi pour sa prestation lors du match entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions a provoqué un tollé de réaction. En Argentine, son compatriote Sergio Agüero a défendu Lionel Messi en fracassant les médias français pour leur extrême sévérité. Du côté des observateurs français, il y a effectivement un certain nombre de critiques à l’encontre de Lionel Messi. Mais certains se rangent derrière l’avis de Sergio Agüero et c’est par exemple le cas de Raymond Domenech. Sur le plateau de l’Equipe du Soir, l’ex-entraîneur du FC Nantes a taclé… L’Equipe.

Domenech vole au secours de Lionel Messi

🚨Face au Real, c'est Messi qui a le plus fait progresser le ballon (727 mètres), devant Paredes et Mbappé : pic.twitter.com/IidaOX1XyN — Paris Stats Germain (@ParisStats) February 16, 2022

Pour le consultant, il n’est tout simplement pas réglo d’infliger une telle note à Lionel Messi après son match contre le Real Madrid et cela même si le n°30 du PSG a raté un penalty à 0-0. « Dès la fin du match et sur les émissions de mercredi, j’ai défendu Messi donc je ne vais pas me déjuger maintenant. Vraiment, je trouve que l’on a été injustes avec Messi. Certains attendent un Messi exceptionnel, celui qui survolait tout il y a dix ans… Mais on ne peut pas mettre 3/10 à un mec qui a participé à la disparition du Real Madrid. Dans ce jeu de relai entre les lignes, il a été précieux. S’il ne fait pas ce relai-là, peut-être que le PSG n’a pas cette densité. On ne peut pas lui mettre cette note » a lancé Raymond Domenech, pour qui les efforts et la prestation livrées par Lionel Messi avec le PSG contre le Real Madrid ne méritaient certainement pas une note aussi basse de la part des journalistes du quotidien national.