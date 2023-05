PSG : Messi et Neymar expulsés, Al-Khelaïfi vise cinq stars

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les départs de Lionel Messi et de Neymar sont souhaités plus que jamais au PSG. Et Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont ciblé cinq stars pour les remplacer. Des noms qui vont faire rêver les supporters parisiens, dans l'attente d'un renouveau.

La volonté du Paris Saint-Germain est bel et bien de marquer la fin d’une ère cet été, avec le départ d’ores et déjà acté de Lionel Messi et la volonté de la direction de faire partir Neymar. Tandis que la Pulga est en fin de contrat et ne sera pas prolongé, il sera beaucoup plus difficile de trouver une porte de sortie au Brésilien, lié au PSG jusqu’en juin 2025. Mais ces derniers jours, Neymar ne parait plus aussi fermé que par le passé à l’idée de quitter le club parisien, qu’il a rejoint en 2017 pour 220 millions d’euros en provenance du FC Barcelone.

Aux départs de Messi et Neymar pourraient s’ajouter ceux de Sergio Ramos et de plusieurs devenus indésirables au fil des saisons. La volonté du club parisien est clairement d’en finir avec les trentenaires aux salaires colossaux et selon Don Balon, Nasser Al-Khelaïfi est déterminé à l’idée d’ouvrir un nouveau chapitre avec des recrues plus jeunes et une ambition de bâtir un effectif très compétitif la saison prochaine afin de briller en Ligue des Champion. Le média espagnol indique que le président du PSG a ciblé cinq stars du football européen afin de relancer le club parisien dans l’optique de la saison prochaine.

Régulièrement associé à Paris ces dernières semaines, Victor Osimhen est la priorité du champion de France en titre et plus précisément de son coordinateur sportif Luis Campos, lequel apprécie également beaucoup le profil de Randal Kolo-Muani, qui entretient une relation privilégiée avec un certain Kylian Mbappé. Dans le secteur offensif, un autre joueur a la cote dans les hautes sphères de l’état-major parisien en la personne d’Harry Kane, en fin de contrat en juin 2024 avec Tottenham et qui figure aussi dans les petits papiers de Manchester United.

Bernardo Silva toujours ciblé par le PSG

Toujours parmi les recrues potentielles du PSG cet été au mercato, Nasser Al-Khelaïfi a de plus coché les noms de Bernardo Silva et de Rafael Leao. En toute logique, le Paris SG ne recrutera pas ces cinq joueurs lors du prochain mercato, l'idée n'étant pas d'empiler les joueurs, une erreur que le club de la capitale paie encore au prix fort. Mais si les départs de Messi et de Neymar se confirment, alors c’est dans cette short-list de rêve que piochera en priorité Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi lors du prochain mercato. Des potentielles recrues qui permettront assurément de nourrir de belles ambitions sur la scène européenne, même si le successeur de Christophe Galtier au poste d'entraîneur n'est pas encore connu.