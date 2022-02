PSG : Messi a une revanche à prendre au Stade de France

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Délocalisée au Stade de France, la finale de la Ligue des Champions fait encore un peu plus saliver le Paris Saint-Germain. Mais de son côté, Lionel Messi ne garde pas que de bons souvenirs de l’enceinte à Saint-Denis.

L’UEFA n’a pas tardé à trancher. Face au contexte géopolitique impliquant la Russie et ses attaques en Ukraine, l’instance européenne de football a décidé de délocaliser la finale de la Ligue des Champions prévue à Saint-Pétersbourg. La rencontre du 28 mai prochain se jouera finalement au Stade de France où le Paris Saint-Germain évoluerait à domicile. Autant dire que la nouvelle provoque un certain emballement chez les Parisiens. Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur Mauricio Pochettino n’a pas caché la réaction en interne.

C’est Emmanuel Macron qui a négocié en personne pour ramener la finale de la #UCL en France. (L’Equipe) pic.twitter.com/57BrFlsOcN — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 25, 2022

« Ça donne une excitation, une motivation supplémentaire, a confié l’Argentin devant les médias. On a déjà participé à ce type d’événement. C’est quelque chose d’extraordinaire, une des plus belles compétitions qui existe. Ce serait quelque chose d’extraordinaire mais il y a encore un long chemin pour y arriver. » Mieux vaut éviter de se projeter trop vite avant le huitième de finale retour contre le Real Madrid. Mais nul doute que Lionel Messi ne pourra pas s’empêcher de se remémorer des souvenirs contrastés du Stade de France.

C’est effectivement à Saint-Denis que l’ancien prodige du FC Barcelone avait remporté sa première Ligue des Champions après une finale face aux Gunners d’Arsenal (2-1). Un moment douloureux pour la Pulga, victime d’une blessure musculaire un peu plus tôt dans la saison, et forfait pour cette rencontre capitale. Abattu par ce coup dur, Lionel Messi, en larmes, n’avait pas célébré le titre et avait refusé d’aller chercher sa médaille, rappelle Mundo Deportivo. A l’époque, l’ex-Blaugrana ignorait que l’occasion de disputer une finale de C1 se représenterait à trois reprises. Son palmarès s’est bien rempli depuis. Mais le Parisien a encore un mauvais souvenir à effacer au Stade de France.