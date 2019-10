PSG : Messi à Paris, c'est son rêve le plus fou

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Ces dernières saisons, le Paris Saint-Germain a recruté certains des meilleurs attaquants du monde avec Edinson Cavani, Angel Di Maria, Kylian Mbappé ou encore Neymar. Malgré cela, le club de la capitale n’est pas parvenu à passer le fameux cap en Ligue des Champions, avec deux éliminations de suite dès les huitièmes de finale. Assurément, ce n’est pas le manque de talent qui fait défaut aux Parisiens. Cela étant, Jay-Jay Okocha rêverait d’apporter encore une retouche à cet effectif avec la venue d’une star planétaire comme Lionel Messi.

« Quel joueur je voudrais voir à Paris ? J'aimerais bien voir Lionel Messi si c'était possible (rires). Non, je ne sais pas, je ne suis pas dans le business des transferts et je ne sais pas quels sont les joueurs disponibles » a indiqué l’ancien milieu offensif du Paris Saint-Germain dans une interview accordée au site Football.fr. Un rêve sans doute partagé par des milliers de supporters du Paris Saint-Germain, mais qui n’a quasiment aucune chance de se produire, Lionel Messi ayant répété à plusieurs reprises qu’il n’avait aucune raison de quitter ce qu’il considère comme la meilleure équipe du monde. C’est bien dommage pour le PSG et pour l’attractivité de la Ligue 1…