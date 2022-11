PSG : Messi à la retraite, stupeur en fin de saison ?

Dans : PSG.

Excellent depuis le début de la saison, Lionel Messi sera en fin de contrat avec le PSG au mois de juin prochain.

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi à la fin de la saison ? Pour l’heure, personne ne le sait et l’international argentin lui-même n’a peut-être pas encore pris sa décision. Plusieurs options vont s’offrir au sextuple Ballon d’Or : une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain, un retour dans le club de son cœur au FC Barcelone ou une dernière pige du côté des Etats-Unis ou David Beckham rêve de le recruter à l’Inter Miami. A en croire les informations étonnantes livrées par Don Balon, une quatrième option s’offre à Lionel Messi en fin de saison. Et elle risque de choquer les plus grands fans de La Pulga puisque du haut de ses 35 ans, l’ancien capitaine de Barcelone pourrait également songer à mettre un terme à sa carrière.

Messi envisage tous les scénarios... dont la retraite

A ce jour, une retraite de Lionel Messi à la fin de la saison 2022-2023 n’est pas l’option privilégiée par le joueur. Mais en fonction des résultats de l’Argentine et du PSG lors de la Coupe du monde et de la Ligue des Champions, Lionel Messi pourrait raccrocher les crampons en beauté dans le cas où les résultats de ses deux équipes seraient exceptionnels. Une réflexion est en cours à ce sujet même si en privé, Lionel Messi ne cache pas à son entourage qu’il a encore faim et qu’il se voit bien jouer au football encore une ou deux années. Reste maintenant à voir quelle sera la motivation de Lionel Messi et si l’actuel n°30 du PSG souhaitera continuer à jouer en Europe et à disputer la Ligue des Champions ou s’il sera davantage dans une optique de « pré-retraite » en terminant sa fantastique carrière aux Etats-Unis.