PSG ‍: Merci le Qatar, le message fort de Mbappé sur Canal+

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré son conflit juridique avec le PSG, Kylian Mbappé est conscient du boulot réalisé par le Qatar dans la capitale depuis plus de dix ans et il n’a aucun mal à le reconnaître, comme il l’a fait savoir à Canal+.

Le 8 décembre dernier, Canal+ diffusait une interview évènement de Kylian Mbappé dans l’émission « Clique » présentée par Mouloud Achour. Dans celle-ci, l’attaquant du Real Madrid a évoqué de nombreux sujets, dont son départ du PSG, ses débuts compliqués en Espagne ou encore les polémiques liées à son absence en Equipe de France. Mais le média de la chaîne cryptée n’a pas tout diffusé et s’est amusé en cette fin de semaine à distiller de nouveaux extraits. Dans l’un d’entre eux, Kylian Mbappé évoque notamment l’attaque de galactiques qu’il a formé pendant deux ans avec Neymar et Lionel Messi.

Mbappé victime des footix, sa réponse est violente https://t.co/rOmiZ45B4f — Foot01.com (@Foot01_com) March 4, 2025

Et même s’il n’a pas remporté la Ligue des Champions dans la capitale, l’ancien Monégasque est reconnaissant de la chance que lui a offert le PSG d’évoluer avec de tels joueurs. De plus, l’attaquant tricolore n’a aucun mal à reconnaître que le Qatar a fait passer le Paris Saint-Germain dans une nouvelle dimension. Des compliments que l’on n’attendaient pas vraiment de la part du capitaine des Bleus, alors que ce dernier est actuellement en pleine procédure judiciaire avec son ancien club, à qui il réclame plus de 55 millions d’euros de primes et de salaires impayés.

Kylian Mbappé, son inattendu hommage au Qatar

« Je n’ai jamais banalisé où j’étais. Moi, j’ai toujours compris où j’étais. On a réuni des joueurs que tu réunis qu’à la Playstation. Oui, peut-être qu’on n’a pas gagné la Ligue des champions, on a gagné pas mal de trophées mais on a fait rêver. Aujourd’hui, il y a pas mal de gamins qui ont le PSG dans le sang. On a fait rêver des gamins. Tu voyais au Parc des Princes, c’était plein. On était des rockstars en France ! C'était le PSG de Neymar, Messi et Mbappé. On allait dans des toutes petites villes et on remplissait tous les stades. Le Qatar a fait du PSG un très grand club ? Bien sûr ! C’est une vérité. Le PSG a toujours été un grand club qui a attiré des stars, mais le Qatar l’a fait passer dans une autre dimension et l’a fait passer à une table où ils n’étaient pas invités » a révélé Kylian Mbappé dans le dernier extrait publié par l’émission de Canal+. Un message plein d’objectivité, que l’on n’attendait pas forcément de la part du joueur de 26 ans.