PSG : Une preuve irréfutable, la folle rumeur sur Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En Espagne, on croise les doigts pour que Kylian Mbappé quitte le PSG dès cet été alors que le capitaine de l’Equipe de France est toujours une cible de Florentino Pérez pour venir renforcer l’armada offensive du Real Madrid.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé a peu de chances de quitter la capitale française cet été. En effet, le champion de France en titre va déjà être confronté au départ de Lionel Messi, en fin de contrat et qui ne sera pas prolongé, et souhaite se délester de Neymar et de son imposant salaire. Hors de question pour Nasser Al-Khelaïfi et pour Luis Campos en plus de céder Kylian Mbappé, peu importe les offres qui arriveront de la part des géants d’Europe pour le vice-capitaine du PSG.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

En Espagne, on espère tout de même un revirement de situation. Il faut dire que Florentino Pérez rêve toujours de rafler la mise et de s’offrir Kylian Mbappé même si le club madrilène donne l’impression de ne plus faire de « KM7 » une priorité à court terme. A en croire les informations du site El Espanol, il ne faut pas se fier aux apparences car en réalité, Kylian Mbappé est toujours une cible n°1 aux yeux de l’état-major du Real Madrid pour épauler Karim Benzema, Vinicius Junior et Rodrygo en attaque et cela dès la saison prochaine.

Le PSG prépare-t-il la succession de Mbappé ?

Kylian Mbappé prolonge son contrat jusqu'en 2025



🔴🔵 #KylianCestParis — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 21, 2022

Et la presse espagnole ne manque pas d’imagination car selon le média, l’information récemment publiée par TF1 qui a expliqué que Paris cherchait trois attaquants est une preuve irréfutable du futur départ de Kylian Mbappé. Et ce dès cet été, ce qui, malgré la saison délicate des Parisiens, est quasiment impossible à imaginer. Pour rappel, Saber Desfarges a indiqué sur Twitter que le Paris SG cherchait deux attaquants axiaux et un ailier au mercato estival. El Espanol est catégorique : ces trois pistes visent à remplacer Messi, Neymar… et Mbappé. Il n’en fallait pas plus pour émoustiller les supporters du Real Madrid, lesquels se mettent de nouveau à rêver d’une potentielle signature de l’ancien Monégasque et cela dès cet été.