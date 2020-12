PSG : Mbappé, Verratti et Di Maria, c'est fini à Paris ?

Dans : PSG.

Mauricio Pochettino va avoir du travail en arrivant sur le banc du Paris Saint-Germain, et cela pourrait passer par une refonte totale de l'effectif et le départ de plusieurs stars.

La venue de Mauricio Pochettino à la place de Thomas Tuchel doit encore être officialisée par le Paris Saint-Germain, mais elle ne fait désormais aucun doute. Avec l’entraîneur argentin, le PSG va découvrir un nouveau style, l’ancien coach de Tottenham étant beaucoup plus exigeant en matière d’implication physique, ce qui n’était pas réellement le cas pour le technicien allemand limogé le 24 décembre. A l’heure où Pochettino s’apprête à poser ses valises au Camp des Loges et au Parc des Princes, certains estiment qu’une révolution est indispensable au sein de l’effectif parisiens, plusieurs footballeurs du Paris Saint-Germain n’étant pas réellement compatibles avec le style Pochettino. Sur RMC, Kevin Diaz estime que des joueurs comme Kylian Mbappé, Marco Verratti et Angel Di Maria devront probablement quitter le PSG.

Mbappé, Verratti et Di Maria out au PSG ?

Le consultant a expliqué pourquoi les trois stars devront probablement aller voir ailleurs. « On connaît tous le style de Pochettino. Si je suis Pochettino, j'échange tous les jours Kylian Mbappé contre Son de Tottenham à gauche. Les supporters du PSG ne seront pas d’accord et ils diront : « Mbappé est champion du monde, c’est la pépite du football français ». Pour moi, le PSG doit prendre un gros chèque en vendant Mbappé pour reconstruire un vrai effectif, et notamment avec Son. Verratti, je ne vois pas comment il peut rentrer dans le système de Pochettino. Marco Verratti, ça fait huit ans qu’il doit confirmer, mais je préfère Barella de l'Inter, il a dix ans de moins, il n’est pas encore gangrené par une mauvaise mentalité. Même un joueur comme Di Maria, c’est un super joueur, mais il n’a pas réussi en Premier League. Donc va-t-il réussir avec le jeu de Pochettino en France ? Non ! Je ne vois pas comment ces joueurs peuvent entrer dans le système de Pochettino », a confié Kevin Diaz, qui annonce donc un vrai chamboulement à venir dans le vestiaire dans le Paris Saint-Germain.