PSG : Mbappé, un « bon gars » avec un énorme melon ?

Le 1er février dernier, Kylian Mbappé affichait publiquement ses désaccords avec Thomas Tuchel lorsque l’entraîneur du PSG décidait de le sortir à 20 minutes de la fin du match contre Montpellier.

Une scène qui a fait réagir à travers l’Europe entière, alors que Kylian Mbappé sera extrêmement courtisé au mercato estival. A l’époque, Thomas Tuchel regrettait que son attaquant ait donné aux observateurs la possibilité de « parler d’autre chose que du foot », et s’inquiétait des conséquences que cette scène pourrait avoir sur la suite de la saison du Paris SG. En attendant de voir comment se dérouleront les matchs décisifs face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions, c’est Unai Emery qui a commenté le caractère parfois capricieux de Kylian Mbappé. Et pour l’ancien coach de Paris et d’Arsenal, il est évident que le buteur du PSG et de l’Equipe de France a un ego très important.

Cela étant, Kylian Mbappé reste à côté de cela homme adorable selon le Basque. « C’est une histoire d’ego. Kylian, je le connais, c’est un bon gars. Mais il est ambitieux. Or, cet ego qui ressort et qu’il affiche publiquement contre l’entraîneur, ce n’est pas bon pour son image et ça veut dire qu’il ne contrôle pas ses émotions. Mais, au fond, cela veut dire que c’est un joueur qui veut plus, que c’est un gagneur. Je préférerais toujours un joueur mécontent contre moi parce qu’il ne joue pas, car cela signifie que c’est un compétiteur » a estimé dans France Football l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, qui a géré le caractère de Kylian Mbappé mais également de Neymar durant une saison au PSG. Et qui sait que ce genre d’incident peut arriver avec de telles stars. L’important pour Thomas Tuchel est de bien gérer la suite des événements afin que cela ne se reproduise pas et surtout, que cet incident du 1er février au Parc des Princes n’ait pas d’incidence sur la suite de la saison.