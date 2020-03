PSG : Mbappé testé pour le Coronavirus !

Dans : PSG.

Absent de l’entrainement depuis deux jours, Kylian Mbappé n’est pour le moment pas en état de jouer face au Borussia Dortmund. La rencontre a lieu ce mercredi soir, mais le joueur souffre d’une angine, ne pourrait pas tenir sa place si la rencontre avait lieu ce mardi soir. Si le diagnostic médical a déjà eu lieu, L’Equipe révèle toutefois que l’ancien monégasque a effectué un test au Coronavirus, afin d’être certain que le champion du monde n’était pas infecté par le virus qui secoue la planète actuellement. Le résultat ne sera connu qu’en soirée, ou ce mercredi matin, mais le PSG se veut prudent et entend écarter toute maladie possible, mais également tout contamination si jamais Kylian Mbappé devait être atteint.