PSG : Mbappé sur le banc, c'est l'idée de Domenech

Dans : PSG, Ligue 1.

Kylian Mbappé n’a pas réellement brillé vendredi soir lors de la promenade du Paris Saint-Germain face à Nice, et l’attaquant français faisait clairement grise mine au moment de céder sa place à Javier Pastore à dix minutes de la fin. Tout comme face à Marseille, l’ancien monégasque n’a pas fait les bons choix. De quoi forcément l’inquiéter un peu, même si ces derniers mois ont été agités pour celui qui a été désigné cette semaine meilleur jeune joueur d’Europe.

Et ce samedi, dans L’Equipe, Raymond Domenech se mêle du dossier Kylian Mbappé, expliquant que selon lui il serait utile qu’Unai Emery mette un peu le joueur français sur la touche afin de lui ramener les pieds sur terre. « Sa prestation a été moins mauvaise que devant l’OM, mais elle n’a rien eu d’extraordinaire. Si ce n’est pas de lui qu’il s’agit, c’est un match insuffisant d’un joueur lambda et on n’en parle même pas (...) Si Emery a bien fait de le remplacer ? Oui, je l’aurais sorti à la mi-temps, ou, peut-être, après cinq ou dix minutes en seconde période, pour voir s’il allait se relancer. Ce qui est symptomatique, c’est qu’il n’a été impliqué sur aucun des trois buts parisiens, même à la construction. Il n’est pas du tout dedans, il a presque été spectateur, explique l’ancien sélectionneur national qui estime que Kylian Mbappé n’a pas un bonne attitude sur le terrain. Je ne pense pas qu’il le fasse exprès, sinon ce serait grave, mais il joue bien trop la carotte (...) S’il faut le mettre sur le banc contre Anderlecht ? Sans doute. Compte tenu de la bonne performance de Di Maria et de la concurrence féroce qui existe au PSG, il doit comprendre que tout ne lui est pas dû. A court terme, quand je vois la joie commune de Cavani et Di Maria sur les buts, je me fais un peu plus de souci. »