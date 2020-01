PSG : Mbappé se lâche, Verratti soulagé… Neymar choque les Parisiens

Dans : PSG.

Etincelant face à l’AS Saint-Etienne (6-1) mercredi en Coupe de la Ligue, Neymar confirme son excellente forme avec le Paris Saint-Germain. Le Brésilien se montre impliqué, pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers.

Avec ce niveau de performance et d’implication, Neymar a tout simplement retourné le Parc des Princes. Oubliez les sifflets dus à ses envies d’ailleurs l’été dernier. Le meneur de jeu n’a droit qu’à des applaudissements, voire même des ovations de la part du public parisien. De quoi retrouver le sourire, d’autant que le Brésilien enchaîne les matchs sans blessure. C’est donc un joueur épanoui que Marco Verratti côtoie au quotidien.

« Neymar a toujours été heureux ici à Paris, a décrit le milieu de terrain. Après, bien sûr, quand tu es écarté du terrain, que tu ne joues pas, que tu as des problèmes de toutes parts, c’est difficile. C’est un garçon jeune, il a 27 ans, parfois on pense que parce qu’il est riche, beau et qu’il joue au football, tout est facile. Mais la vraie vie, c’est autre chose. La seule chose qui le fait être heureux, c’est de jouer. Ne pas pouvoir jouer, c’est difficile pour lui, mais une fois qu’il est sur le terrain, il est incroyable. »

Verratti ne court plus pour deux

Surtout lorsque l’ancien Barcelonais accepte de courir vers sa moitié de terrain. « Ces deux ou trois derniers mois, il est encore plus incroyable avec ses efforts défensifs, a remarqué l’Italien. Je joue à côté de lui et je ne me rappelle même pas avoir fait un effort pour lui, il est toujours impliqué. Ney est un bon exemple parce que s’il fait des efforts, tout le monde est obligé de le suivre. » Le joueur le plus cher de l’histoire étonne Verratti, mais aussi Kylian Mbappé qui en perd sa parfaite expression.

« Il a passé un bon hiver (sourire). Il s'est éclaté, on a voulu rigoler un peu. Maintenant c'est terminé, il se remet au travail, il joue au foot, il est bon donc tout va bien. Il tacle ? Ouais je l'ai vu putain ! C'est top, a lâché l’attaquant tricolore. Quand on parle de prise de conscience... Neymar qui tacle, ça parle à toute l'équipe. C'est top. » Ça risque de chambrer dans le vestiaire du Paris Saint-Germain…