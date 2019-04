PSG : Mbappé sanctionné par Tuchel, la rumeur enfle

Dans : PSG, Ligue 1.

A la surprise générale, alors que Thomas Tuchel n'avait pas du tout évoqué, mardi en conférence de presse, une possible absence de Kylian Mbappé pour le match en retard que doit jouer le Paris Saint-Germain ce mercredi soir à Nantes, le champion du monde ne sera pas du voyage que le PSG fait jusqu'à la Beaujoire. Un match qui peut permettre à Paris de valider son titre de champion de France. Si tout le monde est étonné de ce forfait de dernière minute, nombreux sont ceux qui pensent que l'entraîneur allemand du Paris SG veut préserver Kylian Mbappé en perspective de la réception de Monaco et surtout de la finale de la Coupe de France dans dix jours face à Rennes.

Mais selon Le Parisien, cette absence l'attaquant français pourrait cache autre chose. Le quotidien francilien estime que cette décision de laisser Kylian Mbappé à Paris est peut-être due à une sanction faisant suite aux propos du joueur français après Lille-PSG. Sur Canal+, Kylian Mbappé avait regretté que Paris joue « comme des débutants ». Une déclaration qui avait fait bondir Thomas Tuchel, lequel avait publiquement faire savoir qu'il avait un avis totalement opposé à son joueur. « La relation Mbappé-Tuchel avait déjà connu des soubresauts lors de la première partie de saison, à Marseille, quand l’Allemand avait décidé de placer le Français sur le banc de touche pour son retard à la causerie d’avant-match. Mais priver son attaquant de déplacement pour une analyse non partagée, ça serait inattendu et pas vraiment de nature à raffermir les liens », explique le média. Et à deux mois du mercato, cela pourrait évidemment relancer toutes les supputations...