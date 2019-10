PSG : Mbappé reçoit une offre sidérante de Beckham !

Dans : PSG, Ligue 1.

Éphémère joueur du Paris Saint-Germain, club dont il a porté le maillot de janvier à juin 2013 afin de prendre définitivement sa retraite sportive, David Beckham a gardé des liens très étroits avec les dirigeants du club de la capitale, on l’a encore vu récemment au Parc des Princes lors du match contre le Real Madrid en Ligue des champions. Mais tout comme sa Spice Girl de femme, David Beckham est un homme d’affaires avisé, et outre son club de football à Miami, l’ancien joueur anglais vient de créer Footwork Management Ltd, une société destinée à gérer la carrière de footballeurs.

Et ce samedi, le Daily Mail affirme que David Beckham a fait de Kylian Mbappé sa première cible afin que l’attaquant français du PSG confie sa carrière au Spice Boy. Le quotidien anglais affirme que plusieurs réunions auraient déjà eu lieu entre David Beckham et le clan Mbappé afin d’envisager cette possibilité que le champion du monde devienne le premier énorme client de la société créée par Beckham. Pour l'instant, c'est Wilfried Mbappé, le père de la star française du Paris Saint-Germain, qui gère les intérêts de ce dernier, et il est évident qu'il fait cela plutôt bien. Mais David Beckham a peut-être des atouts supplémentaires dans son jeu.