PSG : Mbappé pour 280ME, le Real Madrid dément vouloir attaquer Paris !

Lundi, France Football lâchait une véritable bombe en affirmant dans ses colonnes que le Real Madrid était prêt à signer un chèque de 280 ME pour s’offrir Kylian Mbappé cet été. Désireux de frapper fort pour enfin remplacer Cristiano Ronaldo, les Merengue de Zinedine Zidane n’ont cependant pas encore bougé le petit doigt dans le dossier Mbappé, selon les informations obtenues par le quotidien Marca, qui dément formellement les affirmations du magazine français.

Et un porte-parole du Real Madrid a même fait savoir que les Merengue ne feront « aucune offre » pour Kylian Mbappé, ce qui n'est pas sans rappeler un communiqué publié l'an dernier lorsque des rumeurs envoyaient Neymar à la Maison-Blanche. En interne du côté de Madrid, on se pose surtout la question de la viabilité d’un tel investissement, alors que plusieurs renforts sont nécessaires pour relancer un cycle. A n’en pas douter, les réunions vont se multiplier dans les prochaines semaines à Madrid pour savoir quelle est la meilleure stratégie à adopter en vue du mercato. Mais sauf surprise, Kylian Mbappé ne sera pas au cœur des discussions, et Nasser Al-Khelaifi n'aura pas à téléphoner à Florentino Perez, avec qui il entretient d'excellents rapports.