PSG : Mbappé ou Neymar, le Qatar a déjà tranché

Si les rumeurs envoient Kylian Mbappé au Real Madrid et Neymar au FC Barcelone, du côté de l'Emir du Qatar on a déjà pris une positions forte concernant les deux stars du Paris Saint-Germain.

Ce sont les deux joueurs les plus chers du monde puisque le PSG a payé 222ME en 2017 pour faire venir Neymar Jr du FC Barcelone, et 180ME pour en faire de même avec Kylian Mbappé de l’AS Monaco, mais il se dit que les deux stars parisiennes pourraient filer au mercato 2020. Cependant, ce mardi, Le Parisien affirme que du côté du Qatar, où le cas de ces deux joueurs est directement traité par l’Emir, on refuse fermement d’envisager un départ simultané de Neymar et de Mbappé. « C'est une question de stratégie sportive et de fierté de l'actionnaire. Perdre les deux, c'est un peu se ridiculiser mondialement et le propriétaire ne peut prendre le risque d'une telle humiliation publique », précise le quotidien francilien concernant cette hypothèse qualifiée d’impossible tant Doha est déterminé à ne pas céder.

Et à ce stade de la saison, le scénario le plus vraisemblable de l’avis général est que la star brésilienne du Paris Saint-Germain et le champion du monde français restent dans la capitale au moins pour la prochaine saison. Car Kylian Mbappé a encore deux ans et demi de contrat, et rien n’oblige le PSG à le vendre, d’autant plus que des négociations ont débuté pour une prolongation. Concernant Neymar, ce dernier n’a pas réellement démontré énormément de choses depuis qu’il a signé au Paris SG, et ses prestations sportives et extra-sportives ont calmé pas mal des clubs intéressés pour le recruter...ou le faire revenir. Le PSG va donc probablement pouvoir compter sur les deux compères dont la proximité finira peut-être par déboucher sur de très belles choses.