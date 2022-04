PSG : Mbappé, Neymar, Messi, Thierry Henry fait bof

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Ce fut bien rare cette saison, mais désormais le Paris Saint-Germain peut enfin profiter de son trio d'exception composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Mais cette efficacité intervient trop tard pour les fans parisiens et Thierry Henry.

Le Paris Saint-Germain est porté par ses trois stars planétaires depuis deux matchs, mais ce fut face à Lorient et Clermont avec deux larges victoires (5-1) et (6-1). Quel dommage que ce ne soit pas contre le Real Madrid. Samedi dernier à Clermont, Kylian Mbappé et Neymar ont inscrit un triplé chacun lors d'une victoire impressionnante comptant pour la 31e journée de Ligue 1. Lionel Messi y est aussi allé de son triplé, mais en passes décisives avec un total s'élevant à 14 offrandes en championnat cette saison. Mais contrairement à la feuille de match de ce week-end, les trois joueurs emblématiques n'ont pas souvent été alignés en même temps durant cette saison 2021-2022. En effet, la MNM ne compte que 14 matchs à son actif. Il a fallu du temps à Lionel Messi pour s'adapter tandis que Neymar a raté beaucoup de rencontres sur des pépins physiques. La dernière en date l'a éloigné des terrains de fin novembre à début février à la suite d'une blessure à la malléole contre l'AS Saint-Etienne. Les longs déplacements en sélection nationale se sont avérés être plus que problématiques pour le PSG concernant Neymar et Léo Messi, souvent fatigués de leur périple à leur retour en France. De son côté, Kylian Mbappé est le seul bon élève puisqu'il a joué 39 matchs cette saison toutes compétitions confondues, ne ratant que trois journées de Ligue 1. Messi et Neymar sont respectivement à 28 et 23 matchs disputés.

Thierry Henry : « C'est un peu tard quand même »

Thierry Henry s'est confié sur la belle performance de la MNM, mais le consultant vedette de Prime Video n'a pas oublié les nombreuses absences de Leo Messi et Neymar un peu plus tôt dans la saison. « On avait déjà eu un avant-goût contre Lorient (5-1), là c’est Clermont. Trois passes de Leo Messi, trois buts de Neymar et trois buts de Kylian Mbappé. Bravo. On attendait de voir ça depuis le début, mais ils n’ont pas toujours été là en même temps. Neymar s’était blessé. La 14e fois qu’ils sont alignés ensemble ? Oui, mais c’est 14 matches sur combien. Ce n’est pas énorme et puis Neymar est revenu il n’y a pas si longtemps quand même. Maintenant, Kylian l’a dit lui-même. Il n’est jamais tard hein… mais c’est un peu tard quand même » a fait remarquer l'ancienne légende des Gunners. Cette saison, le trio Mbappé-Neymar-Messi n'a joué que 14 matchs au complet sur 42 toutes compétitions confondues, soit un tiers. La semaine dernière contre Lorient, les trois stars avaient marqué lors du même match pour la première fois de la saison.