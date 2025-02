PSG ‍: Mbappé ne lui manque plus, Fabian Ruiz rêve de C1

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Impressionnant ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain n’a pas à regretter son changement de cap. Le projet mené par Luis Enrique porte ses fruits et les coéquipiers de Fabian Ruiz n’ont plus à regretter les départs de stars comme Kylian Mbappé.

Finalement, Luis Enrique avait raison. L’entraîneur du Paris Saint-Germain assurait que son équipe serait meilleure sans Kylian Mbappé. Un an plus tard, force est de constater que l’Espagnol a créé un collectif beaucoup mieux huilé. Plus personne ne parle de l’attaquant parti au Real Madrid l’été dernier, si ce n’est Fabian Ruiz pour rappeler que les Parisiens, même sans le Français, peuvent rêver d’un sacre en Ligue des Champions.

Fabian Ruiz savoure l'après-Mbappé

« Le club gagne depuis de nombreuses années, mais il y a cette petite épine que représente la Ligue des Champions, a reconnu le milieu de terrain dans un entretien accordé à Movistar+. C'est une compétition très difficile contre les meilleures équipes d'Europe. La saison dernière, on est restés aux portes de la finale, écrire l'histoire avec le PSG est un objectif. Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi ? Pouvoir profiter des trois ensemble, c'était quelque chose d’inimaginable, d’unique. Ça ne paraissait pas réel. Ils sont partis tous les trois et maintenant on n'a plus de stars mondiales, mais on est une équipe plus unie. »

Il y a encore quelques mois, Fabian Ruiz n’aurait pas forcément parié sur une évolution aussi rapide. L’international espagnol n’avait pas caché son inquiétude suite au départ du Bondynois. « C'est une perte importante parce que c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, confiait l’ancien Napolitain au quotidien As en octobre dernier. C'est aussi une perte importante pour le vestiaire parce que c'est une personne formidable et un bon coéquipier. » Notamment portés par l’efficacité d’Ousmane Dembélé, les Parisiens s’en sont parfaitement remis.