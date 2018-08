PSG : Mbappé meilleur joueur du monde ? Habib Beye fixe une condition

Dans : PSG, Ligue 1.

Suite à sa grande performance avec le Paris Saint-Germain contre Guingamp (2-1), Kylian Mbappé a reçu les louanges d'Habib Beye.

Guingamp est encore marqué au fer rouge par le passage de Kylian Mbappé au Roudourou. Remplaçant lors de la deuxième journée de Ligue 1, le champion du monde n'a eu besoin que d'une seule période, la seconde, pour renverser la vapeur à lui tout seul ou presque dans un match bien mal embarqué. Aidé par Di Maria et Neymar, auteurs de deux passes décisives et d'un penalty, l'attaquant de 19 ans a inscrit un joli doublé pour sa première post-Mondial. De quoi ravir tout le public tricolore, et notamment Habib Beye, qui n'a plus les mots pour qualifier Mbappé.

« Il n’y a plus de superlatifs pour Mbappé. Il est vraiment au-dessus du lot. C’est une graine de star. Ce sera sûrement l’un des meilleurs joueurs du monde, s’il est épargné par les blessures. Je trouve que la progression est importante. On a retrouvé sa spontanéité à la Coupe du Monde. Et là on l’a revu dans ce match-là contre Guingamp. Surtout, il est décisif, pas seulement contre Guingamp, mais aussi en Ligue des Champions contre des gros clubs. Il est dans la continuité de ce qu’il fait en Ligue des Champions au plus haut niveau, en Coupe du Monde. Il s'est étoffé. Il retourne au combat malgré les coups. Et ça, c'est aussi la force d'un grand joueur, et d'un jeune comme Mbappé », a lancé, sur le plateau du Canal Football Club, le consultant, qui estime donc que le numéro 7 parisien sera Ballon d'Or un jour, et pourquoi après sa très belle année 2018...