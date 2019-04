PSG : Mbappé flashé à 38 km/h, Usain Bolt se marre

Dans : PSG, Ligue 1, Info.

Auteur d’un triplé contre Monaco, Kylian Mbappé a bluffé tout le monde grâce à une action de classe sur son premier but, au quart d’heure de jeu.

Il faut dire que l’international français a été flashé à 38 km/h sur son accélération. Une vitesse supérieure à celle affichée en moyenne par Usain Bolt lors de son record du monde à Berlin en 2009. En effet, le Jamaïcain affichait une vitesse moyenne de 37,58 km/h. Mais ne pensez pas que le natif de Bondy est plus rapide que le grand sprinteur du monde. Car vous feriez une grosse erreur…

« Champion du monde en 9 secondes et 58 centièmes, le Jamaïcain avait établi le record du monde, toujours inégalé aujourd'hui, avec une vitesse moyenne de 37,58 km/h. Mais il avait atteint un pic de 44,72 km/h, bien au-dessus des 38 km/h de Mbappé. Et produire une telle accélération sur 100m est plus difficile que sur 30 mètres » indique ainsi RMC Sport, afin d’éviter les mauvaises comparaisons. Cela étant, la performance de Kylian Mbappé reste exceptionnelle. Et peu commune pour un footballeur.