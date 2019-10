PSG : Mbappé explique son triplé, il craignait pour sa place

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Kylian Mbappé, attaquant du PSG, après son triplé à Bruges lors de la victoire du PSG 5-0 : « Je voulais débuter, je pensais que j’allais débuter. Le coach a choisi, et il faut accepter. Je voulais rentrer et montrer qu’il était difficile de se passer de moi. Quand j’étais pas là, les autres ont très bien joué, et j’ai du montrer que j’étais bien là pour me bagarrer, garder ma place et aider l’équipe au maximum. Le foot est une passion, j’adore jouer, cela fait deux mois que je n’ai pas pu jouer, c’était très douloureux. Maintenant, j’ai la chance de revenir, et je veux reprendre mon rythme et marquer des buts. La gêne est partie, tout le monde s’est bien occupé de moi ». (source RMC Sport)