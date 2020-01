PSG : Mbappé et Zidane s'adorent, le Qatar ne va pas aimer

Dans : PSG.

Ce n’est plus un secret, le Real Madrid a fait de Kylian Mbappé sa priorité absolue en attaque dans l’optique du prochain mercato estival.

Désireux de bâtir l’avenir autour de sa star tricolore, le Paris Saint-Germain n’entend pas céder aux sirènes du Real Madrid, le club de la capitale française ayant l’intention de prolonger Kylian Mbappé. Mais dans leur manche, les Merengue ont un atout de poids, qu’il est difficile d’ignorer au moment d’aborder ce sujet : Zinedine Zidane. Et pour cause, l’entraîneur du Real représente une véritable idole pour Kylian Mbappé, comme l’avant-centre du PSG l’a confirmé dans une interview accordée à la BBC. « Mon idole ? J’ai eu des phases. Pour commencer, quand j’étais enfant, c’était Zidane. Si vous êtes un garçon et que vous êtes français, votre idole est Zidane » lâchait notamment le natif de Paris en début de semaine.

Invité à répondre à Kylian Mbappé en conférence de presse avant le match de Coupe du Roi contre l’Unionistas de Salamanca, Zinedine Zidane a également complimenté l’attaquant parisien, indiquant que c’était désormais lui qui jouait le rôle d’exemple auprès des jeunes. « Ce que ça fait ? Rien. Nous essayons tous d’être des exemples pour ceux qui veulent jouer au football. Maintenant, c’est lui l’exemple ! J’ai essayé d’être un exemple à mon époque. Certaines personnes aimaient ma façon de jouer, et d’autres non ». Des déclarations assez sobres, qui devraient tout de même alimenter une certaine angoisse au sein de la direction parisienne, tant on redoute de voir Kylian Mbappé réclamer son départ pour le Real Madrid l’été prochain…