PSG : Mbappé et ses cheveux bleus, il prend forcément cher

Remplaçant face à l’OL le week-end dernier, Kylian Mbappé avait tout de même pu être aperçu en fin de rencontre, sans parvenir à inverser la tendance.

Ce mercredi, il était titulaire face à Lorient, et il était impossible de ne pas le manquer. Non seulement il a obtenu et transformé le pénalty qui a emmené le PSG vers la victoire, mais en l’absence de Neymar, tout le monde n’a vu que lui sur le terrain en raison de sa coupe de cheveux très colorée. Le numéro 7 du PSG a en effet arboré des cheveux bleus qui n’ont laissé personne insensible. Ses coéquipiers l’ont copieusement chambré, notamment après son but en lui caressant les cheveux comme pour voir ce que cela faisait.

Et les réseaux sociaux s’en sont donnés à coeur joie, estimant que Kylian Mbappé avait tout de même frappé fort dans l’originalité. La comparaison avec la bonne vieille gomme bicolore a souvent été de sortie, tout comme les hommages aux personnages de manga, voire la craie utilisée au billard. Certains ont même annoncé son transfert pour Everton, connu pour sa couleur bleue. Tout était donc bon pour parler de Kylian Mbappé, et avec ce genre de sortie capillaire, c’était probablement le but recherché par l’attaquant du PSG.

Kylian Mbappé to Everton confirmed 🔜 pic.twitter.com/VF8bDSfg7T — 𝚓𝚊𝚢𝚜𝚎𝚙𝚑➐ (@jay_smith1) December 16, 2020

il nous fait quoi mbappé la ? pic.twitter.com/e2Xzz7eYu2 — Hugo (@bariou35) December 16, 2020