PSG : Mbappé et Neymar ingérables, Emery tue la fake-news

Sans club depuis son départ d’Arsenal, Unai Emery reste un passionné de football, très attentif aux différents championnats européens et notamment à la Ligue 1.

L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain surveille avec beaucoup de curiosité le parcours du champion de France en titre en Ligue des Champions. Et pour preuve, il a accepté d’évoquer la situation du PSG dans les colonnes de Marca. Tout d’abord interrogé au sujet de Neymar et de Kylian Mbappé, Unai Emery a démenti un certain nombre de bruits de couloir, comme quoi les deux stars du PSG seraient difficiles à gérer en interne en raison de leur ego et de leur envie de briller sur un plan personnel. Pour le technicien espagnol, la mentalité de Neymar et de Mbappé est très bonne, et la relation qu’il entretenait avec eux était ainsi excellente.

Cette année c'est la bonne pour Paris en C1 ?

« J’avais une relation très naturelle avec eux. Je n’ai eu absolument aucun problème les concernant. Neymar a tout pour être le meilleur joueur du monde lorsque Messi et Cristiano Ronaldo arrêteront. Il aime le football, c’est une très bonne personne, un grand professionnel. Il a besoin d’être focus à 100 % sur son objectif au cours des cinq prochaines années, qu’il ne se concentre que sur le football. Je pense que nous avons fait un bon travail au PSG mais j’ai signé au PSG pour remporter la Ligue des Champions et nous n’avons pas rempli cet objectif » a indiqué Unai Emery dans les colonnes du journal espagnol.

Au sujet de l’avenir, le Basque se veut optimiste. Pour lui, une victoire du PSG en Ligue des Champions est envisageable cette saison. « Chaque année est une opportunité pour Paris, et pour n’importe quelle équipe, de gagner la Ligue des Champions. Durant mes deux saisons au PSG, la première contre le Barça, nous serions passés s’il y avait eu la VAR. Même chose lors de la seconde saison contre le Real Madrid, même si c’était moins clair. C’est le football, je ne me plains pas. Mais cette année, je vois un Neymar très concentré. C’est bon signe » a indiqué Unai Emery, pour qui le Paris Saint-Germain peut enfin rêver d’un exploit XXL en Ligue des Champions cette saison.