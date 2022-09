PSG : Mbappé et le Qatar, l'accord secret pour un transfert en 2023 !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a récemment prolongé Kylian Mbappé. Si une prolongation jusqu'en 2025 était au préalable annoncée, il s'agirait en fait d'une prolongation de deux années plus une en option.

En fin de saison passée, le PSG faisait très fort en annonçant la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Le champion du monde était pourtant courtisé par le Real Madrid, qui n'avait jamais semblé aussi proche de faire signer l'ancien de l'AS Monaco. Mais finalement, convaincu par un nouveau projet sportif et un contrat alléchant, Kylian Mbappé a décidé de continuer dans la capitale. Sur son maillot officiel de prolongation de contrat affiché au Parc des Princes lors de l'ultime journée de championnat la saison passée, un 2025 était floqué. De quoi laisser penser que la prolongation de Mbappé allait courir jusqu'en 2025. Mais L'Equipe a annoncé ces dernières heures qu'il s'agissait en réalité d'un nouveau bail de deux ans plus une année en option. De quoi laisser place à de nouvelles spéculations autour de l'avenir du Français de 23 ans.

Mbappé, un avenir loin du PSG ?

Après l’histoire du penaltygate, Leo Messi a calmé le jeu entre Neymar et Mbappé.



L’Argentin a essayé de rapprocher les positions des deux joueurs.



(@lequipe) pic.twitter.com/tJ9QBC9m7j — Actu Foot (@ActuFoot_) September 14, 2022

Certains imaginent déjà Mbappé ne pas activer l'option à l'été 2024 et enfin rejoindre le club qu'il supportait enfant : le Real Madrid. Mais d'autres pensent carrément que l'histoire d'amour entre le champion du monde et Paris est déjà terminée. C'est notamment le cas de Jan-Aage Fjortoft, ancien attaquant de l'équipe de Norvège. Comme il l'a confié à Mundo Deportivo, Fjortoft, désormais journaliste réputé en Norvège et proche de Erling Haaland, est convaincu que Mbappé quittera le PSG l'été prochain : « Je l'ai dit quand il a signé. ll s'est mis d'accord avec le Qatar pour rester encore à Paris une saison à cause de la Coupe du monde. Mais il signera au Real Madrid l'été prochain ». Voilà qui est clair, même si on imagine mal le PSG brader son crack, alors que les champions de France avaient déjà refusé près de 200 millions d'euros du Real Madrid à l'été 2021 et qu'il ne restait plus qu'une année de contrat à Mbappé.

Un transfert en 2023 en accord avec le Qatar ?

En tout cas, les rumeurs autour de l'avenir du Français sont loin d'être terminées. Et cela relance en effet la possibilité que le Qatar a tout fait pour conserver son plus beau joyau une saison de plus, quitte à lui promettre de pouvoir partir contre un montant raisonnable un an plus tard. Un scénario difficile à imaginer au PSG, où le fait d'avoir réussi à prolonger pour deux ou trois ans son numéro 7 laissait penser que la tranquillité serait au mois de mise pour un peu plus que quelques mois. En attendant, ce nouveau feuilleton pourrait aussi dépendre du parcours parisien en Ligue des Champions, tant Mbappé a fait de sa volonté de remporter la Ligue des Champions avec le maillot du Paris SG son grand objectif.